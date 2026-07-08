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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de ticari araçlara klima denetimi: 20 dakikada 30 araca ceza

        İzmir'de ticari araçlara klima denetimi: 20 dakikada 30 araca ceza

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin ticari araçlara yönelik klima denetimlerinde ilk 20 dakikada 30 sürücüye işlem yapıldı. Son bir yılda 44 bin 232 aracın denetlendiği kentte, klima açmayan sürücülere 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        İzmir'de 20 dakikada 30 araca klima cezası

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla ticari araçlara yönelik klima denetimlerini sıklaştırdı. Yolcu konforu ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ilk 20 dakikada 30 sürücüye idari işlem uygulandı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, yaz aylarında Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) 153 ve CİMER üzerinden gelen klima şikâyetlerinde önemli artış yaşandığını belirterek, bu nedenle rutin denetimlerin yoğunlaştırıldığını söyledi.

        Toprakdeviren, "Denetimlerin ilk 20 dakikasında 30 sürücü hakkında işlem yaptık. Bu işlemlerin büyük bölümünü klimasını çalıştırmayan araçlar oluşturuyor. Ayrıca tanıtım kartı bulunmayan sürücüler hakkında da işlem uyguluyoruz" dedi.

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        Özellikle sıcak havalarda toplu ulaşım araçlarında klimaların çalıştırılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Toprakdeviren, bazı sürücülerin klima açmamasını ekonomik gerekçelerle açıkladığını, ancak yolcu konforu ve güvenliğinin her koşulda öncelikli olduğunu belirtti.

        Toprakdeviren, "Yolcuların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi bizim için büyük önem taşıyor. Yaz aylarında toplu ulaşım araçlarında klimaların çalıştırılması zorunlu. Araçların kapıları açık şekilde seyretmesi ise hem yolcu güvenliğini tehlikeye atıyor hem de ilgili mevzuata aykırılık oluşturuyor" diye konuştu.

        Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin titizlikle değerlendirildiğini belirten Toprakdeviren, hat bazında gelen başvurularda araçların GPS üzerinden takip edildiğini, uygun noktalarda durdurularak klima denetimi yapıldığını söyledi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir yılda minibüs, ilçe minibüsü, taksi, ilçe taksisi ile okul ve personel servislerini kapsayan toplam 44 bin 232 denetim gerçekleştirdi. Bu süreçte yapılan klima denetimlerinde 219 idari yaptırım uygulanırken, diğer kural ihlalleriyle birlikte toplam yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası kesildi.

        Klima açmadığı tespit edilen ticari araç sürücülerine ise 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolcu konforu ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin havaların serinlemesine kadar aralıksız süreceğini bildirdi.

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        #izmir haberleri
        #klima denetimi
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