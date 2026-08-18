İzmir Tire’de kayalıklara çarpan minibüste 1 kişi öldü, 8 yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kayalıklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

FRENİ TUTMAYAN MİNİBÜS KAYALIKLARA ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Eğridere Mahallesi Pekmezdere mevkisinde meydana geldi. İbrahim A. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, iddiaya göre freninin tutmaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Kazada sürücü İbrahim A. ile Kübra Ç., Fadime G., Sahibe K., Huriye E., Havva E., Fadime U., Kevser B. ve Kerime Özen yaralandı.

71 YAŞINDAKİ KERİME ÖZEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 9 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tire Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 71 yaşındaki Kerime Özen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.