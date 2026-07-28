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        Japonya’da matematikte dünya birincisi oldu

        Doğa Koleji Öğrencisi Japonya'da Matematikte Dünya Birincisi OlduDoğa Koleji Karabük Kampüsü 11. sınıf öğrencisi Ayşegül Balım Yabacı, Japonya'da düzenlenen 2026 World Mathematics Invitational (WMI) Grand Final'de 11. sınıf kategorisinde dünya birincisi olarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Uluslararası başarısıyla dikkat çeken genç öğrenci, bilim ve teknoloji alanındaki projeleriyle de örnek olmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 16:02 Güncelleme:
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        Japonya'da matematikte dünya birincisi oldu

        Doğa Koleji Karabük Kampüsü 11. sınıf öğrencisi Ayşegül Balım Yabacı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 2026 World Mathematics Invitational (WMI) Grand Final organizasyonunda gösterdiği üstün performansla 11. sınıf kategorisinde dünya birincisi oldu.

        Uluslararası matematik alanındaki bu önemli başarısının yanı sıra Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi de olan Ayşegül Balım Yabacı; DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim alıyor, T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı bursiyeri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı öğrenci, geliştirdiği projelerle TEKNOFEST 2026 kapsamında da dört farklı projeyle yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

        Matematikteki analitik bakış açısını teknoloji ve proje geliştirme kültürüyle birleştiren Ayşegül Balım Yabacı, uluslararası platformlarda elde ettiği başarıyla Türk gençlerinin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

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        Japonya’daki dünya finalinde elde ettiği dereceyle yalnızca 11. sınıf kategorisinde dünya birincisi unvanını kazanmakla kalmayan Ayşegül Balım Yabacı;

        • Diamond Medal (Elmas Madalya)

        • The Star of the World Ödülü

        • Champion unvanlarını da kazandı.

        "MATEMATİK BENİM İÇİN YALNIZCA BİR DERS DEĞİL"

        Dünya birincisi Ayşegül Balım Yabacı ise başarısıyla ilgili şunları söyledi: “Matematik benim için yalnızca bir ders değil, düşünmenin ve üretmenin en keyifli yollarından biri. Bu başarı, uzun yıllar süren disiplinli çalışmanın ve ailemin bana verdiği desteğin bir sonucu. Doğa Koleji ailesine katıldıktan sonra bana gösterilen ilgi, güven ve destek beni çok mutlu etti. Hedeflerime değer verilen bir ortamda olmak, motivasyonumu daha da artırdı. Ülkemi uluslararası bir organizasyonda dünya birincisi olarak temsil etmek benim için büyük bir gurur. Bundan sonraki hedefim ise bilim ve teknoloji alanında geliştireceğim projelerle ülkeme değer katmak.”

        Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç, öğrencinin başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ayşegül Balım’ın uluslararası arenada elde ettiği dünya birinciliği hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; öğrencimizin azmi, öğretmenlerimizin özverisi ve ailesinin desteğiyle ortaya çıkan örnek bir başarı hikâyesidir. Doğa Koleji olarak öğrencilerimizi yalnızca akademik başarıya değil; bilimsel düşünceye, araştırmaya, teknoloji üretimine ve küresel başarıya hazırlayan bir eğitim anlayışıyla geleceğe taşıyoruz. Ayşegül Balım’ı, ailesini ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum.”

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