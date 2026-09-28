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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin’de kahvehaneye silahla ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı

        Mersin’de kahvehaneye silahla ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 22:47 Güncelleme:
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        Kahvehaneye silahlı saldırı! 1 ölü, 4 yaralı

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki kahvehaneye silahlı bir kişi tarafından silahlı ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Saldırıda Mehmet Atlı (71), M.Y. (49), R.D. (25), N.Y. (53) ve O.T. (24) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atlı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kahvehane çevresinde önlem alan polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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