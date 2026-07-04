Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Malatya’nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangın, ilçeye bağlı Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangına 1 itfaiye aracı, 1 itfaiye ilk müdahale aracı, 1 orman arazözü, 1 orman ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 7 itfaiye personeli ve 8 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ait 32 tonluk su tankeri ile 3 ekip de yangına müdahale etmek üzere bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.