Mardin’in Derik ilçesindeki kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
Mardin'in Derik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonu önünde park hâlindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 23:13 Güncelleme:
Mardin’in Derik ilçesinde park hâlindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Mardin’in Derik ilçesinde park hâlindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Kaza, Denktaş Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park hâlindeki hafriyat kamyonuna çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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