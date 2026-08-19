Meclis'te süreç için İzleme Komisyonu: Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek

Beştepe himayesinde kurulan süreç kurulun yanı sıra Meclis'te de İzleme Komisyonu kurulacak. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma 2 koldan takip edilecek.

PARTİ GRUPLARINDAN KOMİSYON İÇİN İSİMLER TALEP EDİLECEK

Çerçeve Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluşturtuldu. 24 Ağustos pazartesi günü yapılacak ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Yasama ayağında da süreci takip edecek ve çerçeve yasanın gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek bir komisyon kurulacak. Meclis'te kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için Meclis Başkanlığı parti gruplarından görevlendirilecek isimleri talep edecek.

Partilerin grup başkanvekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Partilerin komisyonda görevlendirilecek isimleri seçerken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunan isimleri görevlendirebileceği belirtiliyor. Beklenti İYİ Parti hariç tüm partilerin isim bildirmesi yönünde.

KOMİSYON KAÇ KİŞİDEN OLUŞACAK?

Kurulacak İzleme Komisyonunun 17 kişiden oluşması öngörülüyor. Meclis'teki sandalye dağılımına göre komisyonda partiler temsil edilecek. Komisyon, Çerçeve Yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreç denetlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul ile koordinasyon halinde çalışmalar yürütülecek. İzleme Komisyonu, sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporlar hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor.

SÜREÇ KURULU VE MGK İLE KOORDİNASYON SAĞLANACAK

PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu, Milli Güvenlik Kurulu ekim ayındaki toplantısında değerlendirecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından MGK'da alınacak karar Resmi Gazete'de yayımlanacak. Terörsüz Türkiye Yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.