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        Haberler Gündem Güvenlik Mersin'de 'Ailem Güvende' operasyonu: 28 tutuklama

        Mersin'de 'Ailem Güvende' operasyonu: 28 tutuklama

        Mersin'de "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında müstehcenlik, fuhuşa teşvik aracılık ve zorlama ve LGBT derneklerine yönelik düzenlenen çalışmada gözaltına alınan 36 şüphelinden 28'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 01:28 Güncelleme:
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        Mersin'de 'Ailem Güvende' operasyonu: 28 tutuklama

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında müstehcenlik, fuhuşa teşvik aracılık ve zorlama ve LGBT derneklerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Bu kapsamda Mersin'de 33, Ankara'da 1, Sakarya'da 1 ve Antalya'da da 1 şüpheli olmak üzere 36 şüpheli gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        2 LGBT DERNEĞİNİN KAPATILMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

        Öte yandan Mersin merkezinde faaliyet gösteren 2 LGBT derneğinin kapanması için gerekli yazışmalara başlanıldığı, bu derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sanal medya hesabına erişim engeli getirildiği belirtildi.

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        #Mersin
        #haberler
        #Ailem Güvende operasyonu
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