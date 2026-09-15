Mersin’de LGBT propagandası yaptığı belirtilen sosyal medya hesaplarına erişim engellendi
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, LGBT propagandası yaptığı ve devam eden adli soruşturmaları hedef aldığı belirtilen çok sayıda sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi
Giriş: 15 Eylül 2026 - 19:42 Güncelleme:
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, LGBT propagandası yaptığı ve devam eden adli soruşturmaları hedef aldığı belirtilen çok sayıda sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verildi.
Mersin 3. Sulh Ceza Hâkimliği ile Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğince alınan kararlar kapsamında söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engellendi.
Erişimin engellenmesine ilişkin kararların uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildiği belirtildi.
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