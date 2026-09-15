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        Haberler Gündem Mersin’de LGBT propagandası yaptığı belirtilen sosyal medya hesaplarına erişim engellendi

        Mersin’de LGBT propagandası yaptığı belirtilen sosyal medya hesaplarına erişim engellendi

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, LGBT propagandası yaptığı ve devam eden adli soruşturmaları hedef aldığı belirtilen çok sayıda sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 19:42 Güncelleme:
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        LGBT hesaplarına erişim engeli

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, LGBT propagandası yaptığı ve devam eden adli soruşturmaları hedef aldığı belirtilen çok sayıda sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verildi.

        Mersin 3. Sulh Ceza Hâkimliği ile Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğince alınan kararlar kapsamında söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engellendi.

        Erişimin engellenmesine ilişkin kararların uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildiği belirtildi.

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        #Mersin
        #lbgt sosyal medya
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