Ordu'da kayıp olta balıkçısı denizde ölü bulundu

Altınordu ilçesinde, Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan balık tutmak için denize açılan Özen Arslan'dan (65) yakınları bir süre haber alamadı.

KAYIĞI KIYIYA VURDU

Kendisine ulaşılamayan Arslan'ın kullandığı kayık, akşam saatlerinde motoru çalışır ve içi boş halde Güzelyalı Mahallesi'nde kıyıya vurdu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce karadan, denizden ve termal kameralı dron ile havadan arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ PERŞEMBE AÇIKLARINDA BULUNDU

Balıkçıların da tekneleriyle destek verdiği arama çalışmasında, Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

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Ekipler tarafından denizden çıkarılan cansız bedenin,Arslan'a ait olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.