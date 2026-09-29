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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da kayıp olta balıkçısı denizde ölü bulundu

        Ordu'da kayıp olta balıkçısı denizde ölü bulundu

        Ordu'nun merkez Altınordu ilçesinden denize açılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan olta balıkçısı Özen Arslan, Perşembe ilçesi açıklarında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 01:57 Güncelleme:
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        Kayıp olta balıkçısı denizde ölü bulundu

        Altınordu ilçesinde, Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan balık tutmak için denize açılan Özen Arslan'dan (65) yakınları bir süre haber alamadı.

        KAYIĞI KIYIYA VURDU

        Kendisine ulaşılamayan Arslan'ın kullandığı kayık, akşam saatlerinde motoru çalışır ve içi boş halde Güzelyalı Mahallesi'nde kıyıya vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce karadan, denizden ve termal kameralı dron ile havadan arama çalışması başlatıldı.

        CANSIZ BEDENİ PERŞEMBE AÇIKLARINDA BULUNDU

        Balıkçıların da tekneleriyle destek verdiği arama çalışmasında, Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

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        Ekipler tarafından denizden çıkarılan cansız bedenin,Arslan'a ait olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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