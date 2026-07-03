Otel deposunda sahte içki ele geçirildi

Antalya'da otel deposunda sahte ve kaçak içki ele geçirildi
Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin deposunda 13 bin litre sahte ve kaçak içki bulundu
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 17:35 Güncelleme:
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Kemer ilçesindeki bir otele ait depoda yapılan aramada, 13 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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