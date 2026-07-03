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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da otel deposunda sahte ve kaçak içki ele geçirildi

        Antalya'da otel deposunda sahte ve kaçak içki ele geçirildi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin deposunda 13 bin litre sahte ve kaçak içki bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 17:35 Güncelleme:
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        Otel deposunda sahte içki ele geçirildi

        Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, Kemer ilçesindeki bir otele ait depoda yapılan aramada, 13 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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