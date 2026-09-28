Özgür Özel, kriz masası toplantısı yapacak
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturmasına ilişkin oluşturulan kriz masası toplantısına başkanlık edecek. Ekonomi, hukuk ve siyaset alanından isimlerin yer alacağı toplantı, yarın saat 10.00'da YENİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek
Giriş: 28 Eylül 2026 - 20:50 Güncelleme:
YENİ Parti Genel Başkanı Özel, fon soruşturmasına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere oluşturulan kriz masasını yarın toplayacak.
Özel’in başkanlık edeceği toplantıya Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Deniz Yavuzyılmaz, Güldem Atabay, Bihlun Tamaylıgil, Ozan Bingöl, Özgür Karabat, Serkan Özcan, Ümit Özlale, Yalçın Karatepe, Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Zeynel Emre katılacak.
Kriz masası toplantısı, yarın saat 10.00'da YENİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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