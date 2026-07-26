Patpat devrildi: 9 yaralı
Şırnak'ta 'patpat' olarak adlandırılan tarım aracının devrildiği kazada 9 kişi yaralandı
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 01:42 Güncelleme:
Kaza, akşam saatlerinde Şırnak merkez İkizce-Kumçatı güzergahında meydana geldi. ‘Patpat’ diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada araçtaki Hacı A., Harun G., İsmail A., Musa B., Yusuf K., Muhammed Emin B., Gabar G., Ömer Faruk A. ve Yusuf K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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