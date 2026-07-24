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        Sağlık ve Bilişim Fakültesi kuruluyor

        Rektör Prof. Dr. Adem Akçakaya, "Dünyada nadir örneklerinden biri olacak Sağlık ve Bilişim Fakültesi'ni kurmak için çalışmalarımızı hızlandırdık" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 11:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sağlık ve Bilişim Fakültesi kuruluyor

        Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, medya dünyasının önde gelen temsilcilerini düzenlediği özel basın kahvaltısında ağırladı. 30'dan fazla gazeteci ve yayın yönetmeninin katıldığı organizasyonda; üniversitenin 1845 yılından bu yana taşıdığı köklü vakıf mirası, Rektör Prof. Dr. Adem Akçakaya'nın göreve başladığı ilk yılda hayata geçirdiği stratejik projeler, uluslararası iş birlikleri ve eğitimde yapay zeka odaklı dönüşüm gündeme taşındı.

        Bezmiâlem Valide Sultan'ın 1845 yılında kurduğu vakıf mirasının bugün modern bir yükseköğretim kurumuna nasıl taşındığını anlatan Prof. Dr. Akçakaya, göreve başladığı ilk yılda üniversitenin eğitim, araştırma ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye odaklandıklarını belirtti.

        Akçakaya, "200 yıllık bir şifa geleneğinin mirasçısıyız ve bu mirası bugüne, geleceğe taşımak en önemli sorumluluğumuz. Göreve geldiğimiz ilk yılda attığımız her adımda, hem bu köklü geçmişi hem de geleceğin sağlık eğitimini şekillendirecek yenilikçi bir vizyonu bir arada tutmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

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        ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİYLE GLOBAL VİZYON

        Prof. Dr. Akçakaya, Johns Hopkins Üniversitesi, ENM ve CUGH gibi köklü kurumlarla yürütülen akademik iş birliklerinin öğrenci ve akademisyen değişim programlarını, ortak araştırma projelerini kapsadığını belirtti. Bu iş birliklerinin kurumun uzmanlık alanındaki uluslararası tanınırlığını her geçen yıl güçlendirdiğini vurgulayan Akçakaya, asıl önceliğin akademik ve eğitim iş birliklerini derinleştirmek olduğunun altını çizdi.

        BURS MÜJDESİ VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ EĞİTİM MODELİ

        Eğitimde yakalanan modern dönüşümün altını çizen Prof. Dr. Adem Akçakaya, YKS'de İngilizce Tıp Bölümü'nü tercih eden ilk 5.000 ve 10.000 arasındaki başarılı öğrencilere burs verileceğini müjdeledi.

        Tıp eğitiminde klasik anlatım metodlarının tamamen terk edildiğini vurgulayan Akçakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eğitimde klasik slaytlı anlatım dönemini kapatarak yapay zeka destekli ve interaktif bir modele geçtik. Öğrencilerimizin ders materyallerini yapay zeka araçlarıyla analiz ettiğini gözlemliyoruz. Şunun farkındayız; yapay zeka hekimlerin yerini almayacak ancak yapay zekayı kullanan hekimler öne geçecek. Bu vizyon doğrultusunda dünyada nadir örneklerinden biri olacak Sağlık ve Bilişim Fakültesi'ni kurmak için çalışmalarımızı hızlandırdık."

        Üniversitenin akademik kalite güvencesindeki ilerlemesine dikkat çeken Prof. Dr. Akçakaya, bölümlerin büyük çoğunluğunun ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerini tamamladığını, Bilimsellik Komitesi çalışmalarıyla da eğitim kalitesinin uluslararası standartlara taşınması hedefinin somut göstergeleri olduğunu belirtti. Kampüs yaşamını zenginleştiren yeni sosyal ve akademik alanlara, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara da değinen Akçakaya, 2026 yılında hizmete girecek yeni hastane kompleksinin de bu büyüme vizyonunun bir parçası olarak eğitim ve araştırma altyapısını güçlendireceğini ifade etti.

        MÜZEYLE TAÇLANAN ANLAMLI BULUŞMA

        Programın sonunda basın mensupları, rektörlük binasında bulunan ve sağlık tarihine ait değerli eserlerin yer aldığı tarihi müzeyi gezdi. Gazeteciler, Bezmiâlem Valide Sultan'ın bıraktığı vakıf mirasını ve Osmanlı'dan günümüze uzanan şifa geleneğinin izlerini taşıyan tarihi tıbbi araç-gereçleri, el yazması eserleri ve vesikaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

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