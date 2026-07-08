İstanbul merkezli 3 ilde 784,7 milyonluk operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı göçmenlerin Türkiye'ye giriş ve çıkışlarını organize etmek, ülkede kalmalarına imkan sağlamak ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ve lojistik ağını yönetmekle suçlanan 6 şüpheli yakalandı. Soruşturmada, yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirinin ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme dahil edildiği de belirlendi.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 09:59 Güncelleme:
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