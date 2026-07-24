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        Haberler Gündem Güncel Adana ve Hatay'da yarın denize giriş yasaklandı

        Adana ve Hatay'da yarın denize giriş yasaklandı

        Adana ve Hatay'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişlerin yasaklandığı bildirildi. Alınan karara vatandaşların titizlikle uymaları, görevli kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almaları istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 15:02 Güncelleme:
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        İki kentte yarın denize giriş yasaklandı

        Adana Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiği belirtildi.

        YASAK CUMARTESİ GÜNÜ İÇİN GEÇERLİ

        AA'da yer alan habere göre bu kapsamda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 25 Temmuz Cumartesi kent genelindeki tüm sahillerde denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.

        UYARI DİKKATE ALINSIN İSTEĞİ

        Açıklamada, vatandaşların can güvenliğiyle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına, alınan karara titizlikle uymaları, görevli kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almaları istendi.

        HATAY VALİLİĞİ'NDEN DENİZE GİRİŞ YASAĞI

        Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada da, bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

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