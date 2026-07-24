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        AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi

        AK Parti ve DEM Parti heyetleri, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 16:34 Güncelleme:
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        AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi

        AK Parti ve DEM Parti heyetleri "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi.

        Heyetlerin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşme yaptığı öğrenildi.

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