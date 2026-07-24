Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan sokak röportajına soruşturma başlatıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajındaki ifadeler nedeniyle resen inceleme başlattı. Başsavcılık, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik ifadelerle ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunacak
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 09:52 Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajındaki ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldı.
AA'daki habere göre; Başsavcılık, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajına ilişkin video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili resen inceleme başlattı.
Eylemin Türk Ceza Kanunu'nun "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulacak.
*Fotoğraf temsilidir.
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