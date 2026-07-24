Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan sokak röportajına soruşturma başlatıldı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan sokak röportajına soruşturma başlatıldı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajındaki ifadeler nedeniyle resen inceleme başlattı. Başsavcılık, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik ifadelerle ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 09:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        O sokak röportajına soruşturma
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajındaki ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldı.

        AA'daki habere göre; Başsavcılık, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajına ilişkin video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili resen inceleme başlattı.

        Eylemin Türk Ceza Kanunu'nun "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulacak.

        *Fotoğraf temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 22 Temmuz 2026 (Fenerbahçe Sezona Galibiyetle Başladı)

        Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı. Başakşehir sezonu açıyor. Mario Lemina'nın sözleşmesi uzatıldı. Filenin Sultanları 8. kez finallerde. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni partide son gelişmeler! İmzalar toplanıyor...
        Yeni partide son gelişmeler! İmzalar toplanıyor...
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        RTÜK’ten YouTube'a denetim açıklaması
        RTÜK’ten YouTube'a denetim açıklaması
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!
        Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Türkiye'de ilk! Bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
        Türkiye'de ilk! Bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
        Herkesin gözü bu grafikte
        Herkesin gözü bu grafikte
        Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak
        NYT: İran ateşkes önerisini reddetti
        NYT: İran ateşkes önerisini reddetti