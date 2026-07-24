Çanakkale'de sahilde patlamamış askeri mühimmat bulundu
Çanakkale'de halk plajında bulunan patlamamış askeri mühimmat, cankurtaranın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce teslim alındı
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 15:18 Güncelleme:
Çanakkale'de sahilde bulunan patlamamış mühimmat sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.
POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ
AA'daki habere göre olay; Çanakkale'de meydana geldi. Merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında cankurtaranlık yapan Emircan Karakaş, burada metal bir malzeme bulup durumu polis ekiplerine bildirdi.
ASKERİ MÜHİMMAT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede malzemenin patlamamış askeri mühimmat olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede önlem alındı.
Sahil güvenlik ekiplerine teslim edilen mühimmat incelenmek üzere götürüldü.
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