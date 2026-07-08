Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 162 kişi yakalandı

        Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 162 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 162 şüpheli yakalandı. JASAT koordinesindeki operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çeşitli suçlardan 162 kişi yakalandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 162 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

        ANKA'daki habere göre; İl Jandarma Komutanlığı’nca suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar düzenlerdi.

        Operasyonda aralarında "Gece vakti, yol kesmek suretiyle yada konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçlarından aranan 162 kişi yakalandı.

        Jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından 162 kişi adli makamlara teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zihni Göktay'a veda

        Hayatını kaybeden usta oyuncu Zihni Göktay, son yolculuğuna uğurlandı (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Nebahat Çehre tatilde
        Nebahat Çehre tatilde
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede