Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 162 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

ANKA'daki habere göre; İl Jandarma Komutanlığı’nca suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar düzenlerdi.

Operasyonda aralarında "Gece vakti, yol kesmek suretiyle yada konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçlarından aranan 162 kişi yakalandı.

Jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından 162 kişi adli makamlara teslim edildi.