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        Haberler Gündem Doğan: Çerçeve yasa Temmuz'da Meclis'e gelecek

        Doğan: Çerçeve yasa Temmuz'da Meclis'e gelecek

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çerçeve yasayla ilgili mutabakat sağlandı. Sağlanan mutabakat zamanlamayla ilgili. Takvimiyle ilgili net bilgiler yok. Çerçeve yasa 'Meclis çalışmalarına ara vermeden Temmuz ayında gündeme alınmalı' dedik. Bu konuda mutabakat sağlandığını söyleyebilirim. Nasıl gelecek bu kritik bir soru" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        Doğan: Çerçeve yasa Temmuz'da Meclis'e gelecek

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