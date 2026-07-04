Sivas'ta, edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Artova ilçesi Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali Kolcu, yüksek ateş şikayetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu.

SİVAS'A NAKLEDİLDİ

Burada tedavi altına alınan Kolcu, 4 günün ardından durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi.

"KENEYİ KENDİSİ ÇIKARDI" İDDİASI

İHA'daki habere göre burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan Kolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Kolcu'nun vücuduna yapışan keneyi kendi imkanları ile çıkarttığı iddia edildi.

SİVAS'TA CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer ölümcül keneler ve KKKA virüsüne karşı tedbirli olunmasını noktasında ikazlarını sürdürüyor.