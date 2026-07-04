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        Haberler Gündem Kâbus bitmiyor! Sivas’tan 6. kara haber

        Kâbus bitmiyor! Sivas’tan 6. kara haber

        Tokat'ta, kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 60 yaşındaki Ali Kolcu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Kolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kentte, kene ısırması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        Kâbus bitmiyor! Sivas'tan 6. kara haber

        Sivas'ta, edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Artova ilçesi Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali Kolcu, yüksek ateş şikayetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu.

        SİVAS'A NAKLEDİLDİ

        Burada tedavi altına alınan Kolcu, 4 günün ardından durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi.

        "KENEYİ KENDİSİ ÇIKARDI" İDDİASI

        İHA'daki habere göre burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan Kolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Kolcu'nun vücuduna yapışan keneyi kendi imkanları ile çıkarttığı iddia edildi.

        SİVAS'TA CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

        Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer ölümcül keneler ve KKKA virüsüne karşı tedbirli olunmasını noktasında ikazlarını sürdürüyor.

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