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        CHP YDK toplandı: 81 dosya görüşüldü

        CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası görüşüldü. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırılırken, partiden istifa edenlerin dosyalarının sicillerine işlenmek üzere kaldırılmasına karar verildi. YDK'nın bir sonraki toplantısının 18 Eylül'de yapılacağı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        CHP YDK toplandı: 81 dosya görüşüldü

        CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) 81 dosya görüşüldü. Toplantıda, partiden istifa edenlerin dosyalarının, sicillerine işlenmek üzere kaldırılmasına karar verildi.

        CHP YDK, bugün parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası görüşüldü. Daha önce istifa dilekçeleri istenen bazı isimlerin dilekçe vermeyeceklerini bildirmeleri üzerine ilgili dosyalar da ele alındı.

        Milletvekillerinin durumunun görüşülmesi için muhakkik heyeti belirlenirken, bu kişiler hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, partiden istifa edenlerin dosyalarının, sicillerine işlenmek üzere kaldırılmasına karar verildi.

        SONRAKİ TOPLANTI 18 EYLÜL'DE

        Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sevk dosyasının henüz YDK'ya ulaşmadığı, bu nedenle MYK kararının görüşülmediği belirtildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaki dosyada ise incelemenin tamamlanabilmesi amacıyla erteleme kararı verildi.

        YDK'nın bir sonraki toplantısının 18 Eylül’de yapılacağı bildirildi.

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