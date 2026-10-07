İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır istifa etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, başkanvekilliği ve Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından başkanvekilliği ve meclis birinci başkanvekilliği görevlerinden istifa etti.
ANKA'da yer alan habere göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den ayrılmasının ardından AK Parti’ye katıldı. Tugay'a rozetini, parti Genel Merkezi'ndeki "AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı"nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır görevlerinden istifa etti. Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ile Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden ayrıldığını açıkladı.
Yıldır, istifasını ilgili birimlere sunduğunu belirterek, “Kararlar Daire Başkanlığı'na ve Yazı İşleri birimine istifamı sundum” ifadelerini kullandı.
Cemil Tugay, haziran ayında CHP’den istifa etmişti. Tugay’ın AK Parti’ye katılmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde göreve değişikliğinin gündeme geleceği belirtildi.