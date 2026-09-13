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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da kaskına arı giren motosikletlinin çarptığı Abdullah Demirbaş hayatını kaybetti

        Konya'da kaskına arı giren motosikletlinin çarptığı Abdullah Demirbaş hayatını kaybetti

        Konya'da kaskının içerisine arı girdiği iddia edilen motosiklet sürücüsünün kontrolden çıkarak çarptığı 75 yaşındaki Abdullah Demirbaş hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 08:12 Güncelleme:
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        Kaskına arı girdi, kaza yaptı: 1 ölü
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        Konya’nın Derebucak ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, kaskının içerisine arı girdiği iddia edilen sürücünün çarptığı 75 yaşındaki yaya hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü de yaralandı.

        KASKIN İÇİNE ARI GİRDİ

        İHA'daki habere göre kaza, Konya’nın Derebucak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Y. idaresindeki motosiklet trafik ışıklarında beklediği sırada sürücünün kaskının içerisine arı girdi.

        ÇARPTIĞI YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

        Yeşil ışığın yanmasının ardından yoluna devam etmek isteyen motosiklet sürücüsü, kaskının içerisindeki arıyla mücadele ettiği sırada kontrolünü kaybederek yoldaki 75 yaşındaki Abdullah Demirbaş’a çarparken, kendisi de devrilen motosikletten savrularak yaralandı.

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Abdullah Demirbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah Demirbaş’ın cenazesi, Derebucak ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #Konya
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