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        AK Parti Emet İlçe Başkanlığı binasına saldırı düzenlendi

        Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde binaya giren saldırganlar, camları kırıp kapı, masa, sandalye ve mobilyalara zarar verdi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        AK Parti İlçe Başkanlığı binasına saldırı

        Kütahya’nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Parti binasının camları kırılırken, kapılar, masa ve sandalyeler de zarar gördü.

        Emet’te gece yarısı AK Parti İlçe Başkanlığı’na giden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapıyı kırıp içeri girdikten sonra eşyalara zarar verdi.

        Binanın çeşitli bölümlerindeki camlar kırılırken, masa ve sandalyeler devrildi, bazı mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

        İlçe Başkanlığı’nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çevredeki tüm mobese ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

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        #Emet
        #Kütahya
        #AK Parti
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