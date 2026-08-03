Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari aracın "patpat" olarak bilinen tarım aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

İHA'da yer alan habere göre kaza; saat 06.15 sıralarında D320 kara yolu Senirkent-Yalvaç güzergahında Aşağı Kaşıkara Kale mevkisinde meydana geldi. A.G. idaresindeki tarım aracına, Efraim Fidan yönetimindeki hafif ticari araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar şarampole savrularak badem ağaçlarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Efraim Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tarım aracındaki sürücü A.G. ile A.E. (5), İ.E., D.E. ve Ü.G. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Fidan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.