Polis olacaktı bisikletten hayattan kopardı
Elazığ'da, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan ve 2 gün sonra göreve başlayacağı öğrenilen 26 yaşındaki Şükrü Köprücü, bisikletten düştü. Başını vurup ağır yaralanan Köprücü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köprücü'nün yakınları gözyaşına boğuldu
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:51 Güncelleme:
Elazığ'da acı olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bisiklet süren Şükrü Köprücü (26), dengesini kaybederek bisikletten düştü.
BAŞINI ÇARPIP AĞIR YARALANDI
Düşmeye birlikte başını çarpan Köprücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde otopsisi yapılan Köprücü, defnedilmek üzere Kovancılar ilçesine götürüldü.
2 GÜN SONRA GÖREVE BAŞLAYACAKTI
Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimini alan Şükrü Köprücü'nün 2 gün sonra İzmir'e giderek görevine başlayacağı öğrenildi.
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