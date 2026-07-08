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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polis olacaktı bisikletten hayattan kopardı

        Polis olacaktı bisikletten hayattan kopardı

        Elazığ'da, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan ve 2 gün sonra göreve başlayacağı öğrenilen 26 yaşındaki Şükrü Köprücü, bisikletten düştü. Başını vurup ağır yaralanan Köprücü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köprücü'nün yakınları gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        Polis olacaktı bisikletten hayattan kopardı

        Elazığ'da acı olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bisiklet süren Şükrü Köprücü (26), dengesini kaybederek bisikletten düştü.

        BAŞINI ÇARPIP AĞIR YARALANDI

        Düşmeye birlikte başını çarpan Köprücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastaneye kaldırılan yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde otopsisi yapılan Köprücü, defnedilmek üzere Kovancılar ilçesine götürüldü.

        2 GÜN SONRA GÖREVE BAŞLAYACAKTI

        Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimini alan Şükrü Köprücü'nün 2 gün sonra İzmir'e giderek görevine başlayacağı öğrenildi.

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