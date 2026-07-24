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        Haberler Gündem Politika İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kararını açıkladı

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kararını açıkladı

        CHP'den bir süre önce istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirterek, siyasi belirsizliklerin belediye hizmetlerini etkilemesine izin vermeyeceğini, önceliğinin İzmir'in huzuru ve refahı olduğunu söyledi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 15:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cemil Tugay kararını açıkladı

        CHP'den bir süre önce istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

        "SİYASİ BELİRSİZLİKLER"

        ANKA'da yer alan habere göre Tugay, "Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim, siyasi belirsizliklerin İzmir’deki belediye hizmetlerine olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalışıyorum, şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahının en öncelikli amacım" ifadelerini kullandı.

        CEMİL TUGAY KİMDİR, HANGİ PARTİ ÜYESİYDİ?

        İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde Cemil Tugay'ın özgeçmişi ile iligli şu bilgiler yer alıyor:

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        Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.

        İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.

        1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

        1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

        1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

        Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

        2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

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        Evli ve 3 çocuk babasıdır. Büyük kızı yüksek lisans, oğlu üniversite ve küçük kızı lisede öğrenim görmektedir. Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

        Siyaset Ve Sivil Toplum Kuruluşu Geçmişi

        2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu.

        2011 yılında CHP İzmir il BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarına katıldı.

        2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol Başkanlığını yürüttü.

        2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-ge Kurulu üyeliği ve ardından başkanlığını yaptı.

        2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl süreyle Kent Konseyi’nde çalıştı.

        2015 yılında Genel Merkez atamasıyla CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda önce Bilişim Sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı.

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        2016 yılında önce, Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra ilçe kongresinde seçilerek CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl boyunca bu görevde bulundu.

        2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve görev yaptı.

        2019-2024 yıllarında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

        18.06.2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek Bağımsız Belediye başkanı olarak görevine devam etmektedir.

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