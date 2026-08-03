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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 36 gözaltı kararı

        İzmir merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 36 gözaltı kararı

        İzmir merkezli 3 ilde, elebaşılığını H.E.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada örgütün işletmeleri baskıyla ele geçirdiği, haraç topladığı ve suç gelirlerini yakınlarının hesaplarına aktardığı tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Suç örgütü operasyonu: 36 gözaltı kararı

        İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        36 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

        AA'daki habere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek", "nitelikli yağma", "silahla ve birden fazla kişi ile tehdit" ile "mala zarar verme" suçlarını örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

        Elebaşılığını H.E'nin yaptığı, İzmir merkezi ile birçok ilçede faaliyet gösteren suç örgütünün, işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.

        18 AYRI EYLEM

        Suç örgütünün 18 ayrı örgütsel eylem gerçekleştirdiği belirlendi.

        Bu kapsamda İzmir, İstanbul ve Ankara'da 38 ayrı adreste 36 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Tutuklu bulunan 11 üyesi yönünden ise ceza infaz kurumlarında gerekli adli işlemlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaların ayrıca yürütülmesinin planlandığı belirtildi.

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