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        KKTC'de öğle saatlerinde açık alanda çalışmak 10 gün süreyle yasaklandı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşırı sıcaklardan dolayı 10 gün boyunca açık alanlarda çalışmak yasaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 08:46 Güncelleme:
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        KKTC'de 10 gün yasak!

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yüksek sıcaklıklar nedeniyle 5 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda ve sürekli güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin özellikle yüksek sıcaklığa doğrudan maruz kalan çalışanların sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri sağlık risklerinden korunması amacıyla alındığı ifade edildi.

        Açıklamada, meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörü faaliyetlerinde işverenlerin, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla işe başlama saatlerini daha erkene alabileceği bildirildi. Erken işe başlama uygulaması kapsamında inşaat sahalarına, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınması ve sevkiyat saatlerinin de işverenler tarafından belirlenebileceği kaydedilen açıklamada, işverenlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

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