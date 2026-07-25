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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otobüs yönlendirme direğine çarptı

        Otobüs yönlendirme direğine çarptı

        İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken beraberinde bir kaza da yaşandı. Yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada araç önce bir otomobile ve yönlendirme levhasına çarptı. İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazada 30 kişinin yaralandığını ve 2 yaralının durumunun ciddi olduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 09:13 Güncelleme:
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        Otobüs yönlendirme direğine çarptı

        İstanbul'da, Eyüpsultan Bahariye Caddesi'nde, Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme direğine çarptı.

        YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

        DHA'da yer alan habere göre kazada, şoför otobüste sıkışırken, yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        "2 YARALININ DURUMU AĞIR"

        İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner N sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Eyüpsultan ilçemizde yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadelerini kullandı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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