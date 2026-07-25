Dünyanın en çok takip edilen, insanlık için ağırlığı ve anlamı 'spor' çerçevesini aşan futbolun küresel patronu FIFA, son yıllarda sıklıkla politik dengelerle, rüşvet skandallarıyla, çıkar çatışmalarıyla ve yıpranan kurumsallığıyla anılıyor. Ancak kurumun içine sürüklendiği bu sarmalın kökleri 50 yı... Daha Fazla Göster

Dünyanın en çok takip edilen, insanlık için ağırlığı ve anlamı 'spor' çerçevesini aşan futbolun küresel patronu FIFA, son yıllarda sıklıkla politik dengelerle, rüşvet skandallarıyla, çıkar çatışmalarıyla ve yıpranan kurumsallığıyla anılıyor. Ancak kurumun içine sürüklendiği bu sarmalın kökleri 50 yıl öncesine dayanıyor. Yolsuzluk, güç ve politik savaşlar içinde savrulan FIFA'nın son 50 yılına mercek tutuyoruz Daha Az Göster