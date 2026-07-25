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        Haberler Gündem 3. Sayfa Plajda patlamamış mühimmat bulundu!

        Plajda patlamamış mühimmat bulundu!

        Çanakkale'nin Kepez beldesinde bulunan halk plajında, patlamamış askeri mühimmat bulundu. Alınan güvenlik önleminin ardından mühimmat, ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        Nefesler tutuldu! Plajda patlamamış mühimmat...

        Çanakkale'de olay, Kepez beldesinde bulunan halk plajında yaşandı. Denize girip serinlemek için plaja gelenler sahilde patlamamış askeri mühimmat buldu.

        CANKURTARAN İHBARDA BULUNDU

        Plajda cankurtaranlık yapan Emircan Karakaş'ın ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        MÜHİMMAT İNCELEMEYE ALINDI

        Sahil Güvenlik ekipleri gerekli güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından alınan patlamamış askeri mühimmat incelenmek üzere götürüldü.

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