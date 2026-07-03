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        Haberler Gündem Güncel 'Resmi belgede sahtecilik'ten 31 gözaltı kararı!

        'Resmi belgede sahtecilik'ten 31 gözaltı kararı!

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin; aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu tespit edilen 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır." paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:15 Güncelleme:
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        'Resmi belgede sahtecilik'ten 31 gözaltı kararı!

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımız ve MİT Başkanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, kamu düzenini, hukuk güvenliğini ve devletimizin itibarını hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede devletimizin resmî belgelerine ve vatandaşlarımızın hukuk güvenliğine kasteden yapılara göz açtırmıyoruz." paylaşımında bulundu.

        Gürlek açıklamasında şunları söyledi: "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “resmî belgede sahtecilik” ve “kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir.

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        Nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin; aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

        Kamu kurumlarının güvenilirliğini hedef alan bu tür suçlar, doğrudan hukuk sistemimizin itibarına yönelmiş ağır saldırılardır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne’de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatmıştır.

        Buradan açıkça ifade ediyorum: Resmî belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir. Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkânlar kullanılarak en ağır şekilde işletilecektir.

        Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden kahraman İstanbul Jandarma Komutanlığımızı, suç yapılanmalarının deşifre edilmesine her daim sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızı ve emeği geçen ilgili tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

        Milletimizin hukuk güvenliğini, devletimizin itibarını ve kamu düzenini korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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