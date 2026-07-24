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        Haberler Gündem Samsun'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 200 kişi etkilendi

        Samsun'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 200 kişi etkilendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde aynı yemek firmasının hizmet verdiği iki hastanede, öğle yemeğinin ardından rahatsızlananların sayısı yaklaşık 200'e çıktı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edilen kişiler taburcu edilirken, yemeklerden alınan numuneler incelemeye gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 13:18 Güncelleme:
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        Trileçeden 200 kişi zehirlendi

        Samsun'un Bafra ilçesindeki aynı yemek firmasının hizmet verdiği iki hastanede gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlananların sayısı, yaklaşık 200'e çıktı.

        DHA'daki habere göre; Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde öğle yemeğinden yiyen personel ile stajyer öğrencilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan yaklaşık 200 kişi, hastanelerdeki müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

        Personeldeki rahatsızlığa öğle yemeğinde servis edilen trileçe tatlısının neden olduğu üzerinde durulurken, yemeklerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Her iki hastaneye de yemek hizmetinin aynı firma tarafından sağlandığı bildirildi.

        Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        *Fotoğraf temsilidir.

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