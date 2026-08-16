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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hacı Bektaş Veli'yi anma mesajı

        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hacı Bektaş Veli'yi anma mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Anadolu'nun milli ve manevi birliğini mayalayan, sevgi, hoşgörü ve kardeşliği kalplere nakşeden Hacı Bektaş Veli'yi, Hakk'a yürüyüşünün 755'inci yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 15:40 Güncelleme:
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        Hacı Bektaş Veli'yi andı
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

        "Anadolu'nun milli ve manevi birliğini mayalayan, sevgi, hoşgörü ve kardeşliği kalplere nakşeden Hacı Bektaş Veli'yi, Hakk'a yürüyüşünün 755'inci yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Hacı Bektaş Veli, 'bir olalım, iri olalım, diri olalım' hikmetiyle asırlardır gönülleri aydınlatmaya, derin irfanıyla milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmeye devam etmekte, yarınlara uzanan istikbal yürüyüşümüze daima istikamet vermektedir. Ruhu şad olsun."

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