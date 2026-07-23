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        Haberler Gündem Güncel Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu, Kırıkkale'deki kazada hayatını kaybetti

        Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu, Kırıkkale'deki kazada hayatını kaybetti

        Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        Uzman Çavuş kazada can verdi
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        Kırıkkale'de, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu (30), hayatını kaybetti.

        MOTOSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. Engin Keyvanoğlu yönetimindeki motosiklet ile Ö.D.'nin kullandığı (26) otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekipler, motosiklet sürücüsü Keyvanoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ö.D. ise sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kazada ölen Engin Keyvanoğlu’nun Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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