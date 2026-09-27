Yeni Partili Erdem'e rüşvet soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde; Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi
Giriş: 27 Eylül 2026 - 11:44 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında "rüşvet" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca 'rüşvet' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."
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