YÖK Başkanı Özvar'dan YKS yerleştirme sonuçları değerlendirmesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Ailelerimiz çocuklarının geleceğini üniversitelerimizde görüyor. Devlet üniversitelerimizde yüzde 99,52'ye ulaşan doluluk oranı, bu güvenin ve umudun çok açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Özvar'ın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Yerleştirme sonuçlarının yalnızca bir doluluk verisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Özvar, "Sonuçlar, gençlerimizin ve ailelerimizin ülkemizin geleceğine duyduğu umudu gösteriyor. Dünyanın birçok gelişmiş yükseköğretim sisteminde üniversite kayıtlarının gerilediği bir dönemde üniversitelerimize gösterilen bu yüksek teveccüh son derece kıymetli" açıklamasını yaptı.

Özvar, gençlerin yükseköğretimle daha iyi bir gelecek umudu taşıdığını vurgulayarak, "Ailelerimiz de çocuklarının geleceğini üniversitelerimizde görüyor. Devlet üniversitelerimizde yüzde 99,52'ye ulaşan doluluk oranı, bu güvenin ve umudun çok açık bir göstergesidir. Bize düşen görev, bu umudu korumak, güçlendirmek ve geleceği doğru okuyarak gençlerimize nitelikli bir eğitimle karşılık vermektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Türk yükseköğretim sisteminin en güçlü yönlerinden birinin "erişilebilirlik" olduğunu dile getiren Özvar, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan üniversiteler ile güvenilir, merkezi sınavlar vasıtasıyla yürütülen yerleştirme sisteminin gençlere güçlü fırsat eşitliği sunduğuna işaret etti.

"Biz yükseköğretime erişimi yalnızca üniversite kapısından içeri girmek olarak görmüyoruz." ifadesini kullanan Özvar, şunları kaydetti: "Gençlerimizin nitelikli eğitim almasını, çağın ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazanmasını ve mezuniyet sonrasında üretken bir geleceğe hazırlanmasını hedefliyoruz. Üniversitelerimize duyulan güveni korumak, bu güvene daha yüksek kalite, daha güçlü araştırma ve daha fazla istihdam imkanıyla karşılık vermek için çalışmaya devam edeceğiz."

Türk üniversitelerine yönelik ilginin yalnızca Türkiye vatandaşı öğrencilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Özvar, "OECD ülkelerine yönelen yeni uluslararası öğrenci sayısının yüzde 13 azaldığı bir dönemde Türkiye'nin çekim gücünü koruması ayrıca önemlidir. Üniversitelerimizin akademik kapasitesi, kültürel zenginliğimiz, güvenli ve erişilebilir eğitim ortamımız Türkiye'yi uluslararası öğrenciler bakımından güçlü bir tercih merkezi haline getiriyor." açıklamasında bulundu.

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OECD ÜLKELERİNDE ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Açıklamada, YKS yerleştirmelerinde devlet üniversitelerindeki 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sinin dolduğu, doluluk oranının yüzde 99,52'ye ulaştığı anımsatıldı.

Lisans programlarında doluluğun yüzde 99,15, ön lisans programlarında ise yüzde 99,98 olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, ön lisans programlarında yalnızca 37 boş kontenjan kaldığı bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Dünyada birçok ülkede üniversiteler öğrenci sayılarındaki daralma, yükselen maliyetler ve uluslararası öğrenci girişlerindeki azalmayla mücadele ediyor. ABD'de lisans öğrenci sayısı 2010-2021 döneminde yüzde 15 azalırken, son yıllardaki sınırlı toparlanmaya rağmen öğrenci sayısı uzun dönemli zirvesinin altında kalmayı sürdürüyor.

OECD verileri ise 2024'te üye ülkelere gelen yeni uluslararası yükseköğretim öğrencilerinin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 13 azalarak 1,8 milyona gerilediğini gösteriyor. Bu düşüş Kanada'da yüzde 39, Avustralya'da yüzde 22, İngiltere'de yüzde 14 ve ABD'de yüzde 12 olarak gerçekleşti. Bu tablo karşısında pek çok ülke üniversitelerini yeniden yapılandırıyor. Kamuoyunda zaman zaman 'süper üniversite' veya 'şampiyon üniversite' olarak adlandırılan birleşmelerle araştırma kapasitesinin, uluslararası görünürlüğün ve mali sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor."