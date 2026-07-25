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        Haberler Gündem Güncel Trabzon ve Rize'de yarın denize girmek yasaklandı

        Trabzon ve Rize'de yarın denize girmek yasaklandı

        Trabzon ve Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        Trabzon ve Rize'de deniz yasağı
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        Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, il genelinde beklenen olumsuz deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla pazar günü denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların muhtemel üzücü olayların yaşanmaması adına alınan yasağa titizlikle uymalarının büyük önem arz ettiği ifade edildi.

        Rize Valiliği'nce yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle il sınırları içerisinde pazar günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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