Trabzon ve Rize'de deniz yasağı

Trabzon ve Rize'de yarın denize girmek yasaklandı
Trabzon ve Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 18:20 Güncelleme:
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, il genelinde beklenen olumsuz deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla pazar günü denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların muhtemel üzücü olayların yaşanmaması adına alınan yasağa titizlikle uymalarının büyük önem arz ettiği ifade edildi.
Rize Valiliği'nce yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle il sınırları içerisinde pazar günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.
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