Veli Ağbaba'nın yeğeni tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, savcılıkta ifade işleminin tamamlanmasının ardından "nufüz ticareti" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 16:11 Güncelleme:
Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, savcılıktaki ifadesinin 'nüfuz ticareti' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.
Ahmet Can Ağbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemi tamamlanan Ağbaba, 'nufüz ticareti' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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