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        Haberler Gündem Yargı Veli Ağbaba'nın yeğeni tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

        Veli Ağbaba'nın yeğeni tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

        CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, savcılıkta ifade işleminin tamamlanmasının ardından "nufüz ticareti" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 16:11 Güncelleme:
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        Ağbaba'nın yeğeni mahkemeye sevk edildi

        Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, savcılıktaki ifadesinin 'nüfuz ticareti' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.

        Ahmet Can Ağbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemi tamamlanan Ağbaba, 'nufüz ticareti' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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