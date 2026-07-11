Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Anayasa "Ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız"

        "Ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız"

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Size söz veriyoruz, çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Çok yakında ya yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 22:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız"

        Özel, Pozantı ilçesi Tekir Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kendisine eşlik edenlerle Toros Büyüktekir Caddesi'nde yürüyen Özel, bir traktör römorku üzerinde vatandaşlara hitap etti.

        Tekir Yaylası'nda vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Özel, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

        Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmanın siyasi olduğunu iddia etti. Gizli tanıkla operasyon yapıldığını ileri süren Özel, operasyona ilişkin eleştirilerde bulundu.

        REKLAM

        Özel, CHP içinde verdikleri hukuk mücadelesini sürdürdüklerini ifade etti.

        Daha sonra merkez Çukurova ilçesine geçen Özel, beraberindekilerle Şehitler Bulvarı'nda yürüdü.

        Ardından Toros Mahallesi Şehit Astsubay Mustafa Pelen Parkı'na geçen Özel, iktidar yürüyüşüne devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Ne acele davranıp yanlış yapacağız ne geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz. Size söz veriyoruz, çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Çok yakında ya yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız. Benimle birlikte bu yolu yürümeye var mısınız? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar."

        Ardından Seyhan ilçesi Toros Caddesi'nde de bir büfede muzlu süt içen Özel, burada da kendisine eşlik edenlere seslendi.

        *Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin hikayeleri dünya sahnesinde: Go Türkiye, US International Awards'tan 3 ödülle döndü

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye mini dizi ve reklam serileri, uluslararası US International Awards 2026'da ödülle taçlandırıldı. Yarışmada Go Türkiye'nin; 'So Turkish, Go Turkish' ve 'Antalya Gambit' gümüş (silver) ödüle layık görülürken, 'İstanbul My Love' yapımı is...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler