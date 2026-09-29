Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 15 tutuklama

        Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 15 tutuklama

        Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlıdan 15'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 06:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 15 tutuklama

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan ve önceki gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

        Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 35 zanlı, ardından hakimliğe sevk edildi.

        Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanırken, 2'sine ev hapsi verildi, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan bir zanlı hakkında da adli kontrol kararı verildi.

        Öte yandan, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        REKLAM

        OPERASYON

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kırıkkale
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 tutuklama
        Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        "Islıklamaları ve yuhalamaları hak ettik!"
        "Islıklamaları ve yuhalamaları hak ettik!"
        İtalya laneti!
        İtalya laneti!
        25 ilde siber suç operasyonları: 286 tutuklama
        25 ilde siber suç operasyonları: 286 tutuklama
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"