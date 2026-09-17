Yalova’daki otluk alan yangınında itfaiye ekipleri mahsur kalan canlılara ulaştı
Yalova'da çıkan otluk alan yangınında alevlerin arasında kalan 11 kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak veteriner ekiplerine teslim edildi
Giriş: 17 Eylül 2026 - 23:12 Güncelleme:
Yalova’da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan 11 kaplumbağa da kurtarıldı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Radar Caddesi üzerinde, Yalova Otogarı yakınlarındaki otluk alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürürken, alanda mahsur kalan 11 kaplumbağayı da fark etti. İtfaiye erleri tarafından kurtarılan kaplumbağalara ilk müdahale su tutularak yapıldı.
Bir süre tanker çeşmesinin altında tutulan kaplumbağalar, daha sonra kutuya alınarak Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Kaplumbağaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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