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        Yoğun köpük analizi tamamlandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sekapark sahilinde görülen yoğun köpükle ilgili yapılan ilk analizlerde, halk sağlığı ve deniz ekosistemi açısından tehlikeli bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 01:38 Güncelleme:
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        Yoğun köpük analizi tamamlandı

        Sekapark sahilinde akşam saatlerinde denize açılan tahliye kanalında yoğun köpük oluştu. Beyaz köpüklerin kanal boyunca birikerek denize doğru ilerlemesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, alanda inceleme yaparak numune aldı.

        Yetkililerden edinilen bilgilere göre, numuneler üzerinde yapılan ilk analizlerde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturabilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi.

        Köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığı ve sınırlı bir alanda etkili olduğu belirlendi. Bölgede tedbir amaçlı kontroller sürerken, köpüğün kaynağının kesin olarak belirlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #kocaeli
        #İzmit
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