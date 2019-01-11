Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güneş, camiayı ikiye bölen Burak Yılmaz transferi ile ilgili merakla beklenen değerlendirmesini yaptı. Burak Yılmaz7a kefil olduğunu söyleyen Güneş, yıldız oyuncunun takıma çok faydalı olacağını söyledi. İşte Şenol Güneş'in öne çıkan sözleri:

"BURAK BEŞİKTAŞLI OLDUĞUNU HEP SÖYLÜYORDU"

"Burak Yılmaz, futbolu çok seviyor, futbol için yanıp tutuşuyor. Ait olduğu yere de saygı duyup işini yapıyor. Arkadaşlarıyla ilişkileri çok iyiydi. Eskişehir'den Trabzon'a gelirken fedakarlık yaptı. Burak yeteneğiyle dünya çapında bir oyuncu. Hatalarından dolayı eleştirilere saygı duyuyorum. Herkesin hataları vardır. Ben Burak'ın burada olmasından mutluluk duyuyorum. Türkiye'de iki forvet derseniz, Burak ve Cenk derim. Aksini söyleyeni dinlemek isterim. Burada önemli olan Beşiktaş'ın camiasına da takımına da uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zaten kendisi Beşiktaşlı. Bunu kendisi her yerde söylüyor. Dün öyle gerekiyordu, bugün böyle gerekiyor. Beşiktaş'ın alabileceği en iyi santrafor Burak. Biz neyi tartışıyoruz anlamıyorum. Tartışılacak bir konu yok burada. Baba Hakkılara, Süleyman Sebalara layık bir Burak olacağını düşünüyorum. Ben kendi adıma kefil olmam kimseye ama Burak'a kefilim."

"O POZİSYON PENALTI MI, DEĞİL Mİ, TARTIŞILIR!"

Aradığımız oyuncular içinde her şarta uyan oydu. Biz neyi tartışıyoruz anlamıyorum. Beşiktaş'ın bir döneminde bir maçta yere düşmüş. Penaltı mı değil mi zaten tartışılır... Gol atınca taraftara da gidecektir. Taraftarı anlayan bir oyuncu çünkü. Bunların tartışılmasını doğru bulmuyorum. Ben kolay kolay kimseye kefil olmam ama Burak'a da kefilim. Bu transfer daha önce de olsaydı ben yine 'Hayır' demezdim. Zaten çok uzun zamandır konuşmamıştım onunla... Türkiye'de bana iki forvet sorsanız Cenk ve Burak derim."

SÖZLEŞME UZATMA YORUMU: BURADA MUTSUZ DEĞİLİM

"Bugün de söylüyorum bunu. Ben burada mutsuz değilim. Oynanan oyundan ve sonuçlardan mutsuzum tabii ki. Kalsam da kalmasam da bu kulübün başarılı olmasını isterim. Buna layık bu kulüp. Evet, daha fazla puan alabilirdik. Çok basit kayıplarımız oldu. Bunun sebeplerini şimdi konuşmanın mantığı yok. Burada 4. sezonum ve en uzun süremi yaşıyorum. Bunun artıları da vardır. Yıpranmışlığı da vardır. Türk futbolunun durumu da ortada zaten. Transfer hamleleri sürekli yapılıyor ve değişimler oluyor. Bana da bir teklifle gelirlerse tabii ki konuşuruz. Şu anda mutluyum. Daha çok mutlu olmam için bir talep gelirse konuşuruz ama şu anda bunu konuşmamız zor çünkü takımın pozisyonunu düzeltmemiz lazım. Buradaki oyunculara hep 'Buradaysanız yüzde 100'ünüzü vereceksiniz' diyorum. Ben de vermek zorundayım.

"TOLGAY OYNAMAYINCA ÇEVRESİNİ DE MUTSUZ EDİYOR"

"Tolgay oynamak istiyor. Oynamadığı zaman mutsuz oluyor. Çevresini de mutsuz ediyor. Negatif enerji veriyor. Daha önce de ona 'Git!' dedim. Ama sonra çalıştı ve oynamayı hak etti. Sonra yine bir süre oynatmadığımda yine üzüldü. Transfer konuşmaları da yapıyordu. Vagner Love da oynamadı ama bunu sorun yapmadı. O da tutmadı bizde... Fenerbahçe'yle görüştüğü söyleniyor. Ozan yazıldı bir ara ama gitti o da. Şener'i de zannediyorum vermeyecekler. Tolgay oynamak istiyor, kulüp de paraya çevirip başka oyuncu almak istiyor. Şener Özbayraklı düzgün bir karakter. Türkiye'deki bekler arasında iyi oyunculardan biri. Şu an öyle bir şey olmadığı için bir şey diyemiyorum. Tolgay'la ilgili takasta konuşuluyor. Benim kulağıma öyle bir şey gelmedi. Bizim yönetimimiz de önce para istiyor. Tolgay bence iyi bir oyuncu. Buraya alınırken başka bir futbolcuyla takas edilmek için alınmadı."

"UCUZ TRANSFER BİZE İYİ GELİYOR"

"Şu an Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'i transfer ettik. Belki defansa oyuncu almamız gerekebilir. Savunmada çok oyuncu değiştirdik ama şartlar bunu gerektirdi. Marcelo'yu Trabzon'dayken takip ediyordum ve o dönem fiyatı 5 milyon euro civarıydı. Sonra PSV'ye ve Hannover'e gitti. Hannover'den neredeyse bedavaya aldık. Ucuza alınca bize iyi geliyor. Umarım Mirin'den de böyle bir katkı alırız. Roco'nun durumu da belli değil. Gidebilir."

"LARİN KENDİNİ GELİŞTİRİYOR, İSTEYENLER VAR"

"Oğuzhan önemli bir oyuncu. Ljajic de o bölgede. Bir tanesini tercih etmek durumunda kaldık. İkisini oynatmak istiyordum ama tam sağlayamadık bunu. Burada tabii durumlar santrfora da bağlı. Vagner LOve mesela çok önemli oyuncu. Larin de öyle. Topu alıyor veriyor. Başladı gelişme göstermeye ama ikinci ayrı göreceğiz. O zaman zenginleşiriz. Sorun olmaz. Fatih hem sağ bek, hem sol bek, hem stoperde oynuyor. Eğer oynayacaksa kiralık veririm ama oynamayacaksa kalsın. Hem Fatih'i hem de Larin'i isteyen takımlar var."

"ORKAN ÇINAR HAYAL KIRIKLIĞI"

"Orkan çok yetenekli bir oyuncu ama söylemiştim ona sıra gelmeyecek diye. Üzüldüm ona, hayal kırıklığıdır benim için. Gittiği yerde gelişmeyi düşünmesi lazım bir futbolcunun. Şimdi onunla ilgili şikayetler geldi. Oynayacağı bir yere gitmesini istiyoruz."

"BABEL'LE İKİ KEZ KONUŞTUK"

Douglas konuşuluyordu. Sağ bek ve sağ stoper oynayabilen bir futbolcu vardı. Onu alabilirsek iyi olurdu. Şener bu yüzden avantajlıydı. Önce de elden çıkarmalıyız. Sayımız fazla. Fatih Sivasspor'u istiyor gibi. Ama farz edelim ki Enzo gitti ve kimseyi alamadık. Niye göndereyim şimdi? Ama çocuk da oynamak istediğini söylüyor. Ryan Babel'le iki kez konuştuk. Buraya aitsen buradasın. Ama gideceksen saygı duyarım. Adriano ve Babel'den istediğimiz katkıyı alamadım. Elimde Babel varken sol açığa adam almam. Ama katkı vermeli. Şunu söylüyorum, gitme niyetleri varsa ona göre kadro kuracağım. Gecikmesi doğru değil, bir iki güne çözülmeli."

SERDAR AZİZ VE FABRİ SÖZLERİ

"Serdar Aziz bildiğim bir futbolcu. Sabırlı olmak lazım. Sakatlığı da var diyorlar. Transferi yönetim yapıyor. Biz fikir veriyoruz ama kararı yönetim veriyor. Ben yönetimle görüşemiyorum, randevu alıyorum bu aralar. Fabri'nin durumunu duydum. İyi karakter, iyi kaleci. Gitmesine üzüldüm, gelirse sevinirim."

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