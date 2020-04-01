Kamu sigorta şirketlerinden Güneş Sigorta içinde bulunduğumuz zor günlerde sigortalılarının yanında olmak adına mevcut özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalılarının COVID-19 tedavi ve fark ücretlerini jest ödemesi olarak karşılama kararı aldı.Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüse karşı Güneş Sigorta’dan sağlık sigortalılarını sevindirecek haber geldi. Bireysel ve Kurumsal sigortalı ayrımı yapılmaksızın mevcut tüm Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık sigortalılarının COVID-19 tedavi ve fark ücretleri; poliçe özel şartlarında salgın hastalığın kapsam dışında belirtilmiş olmasına rağmen, poliçelerindeki mevcut şartları, geçerli hastane dağıtım ağı ve limitleri dâhilinde Sağlık Bakanlığı’nın pandemi hastanesi olarak ilan ettiği tüm özel hastanelerde jest ödemesi olarak karşılanacak.

HALKA DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yeni talepte bulunacak özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalıları için de, mevcut rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihinden öncesine dayandığı vakalar hariç olmak üzere Covid-19 tedavi ve fark ücretleri de poliçe kapsamı dahilinde değerlendirilecektir.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli; “Koronavirüse karşı verilen mücadelede kamu sigorta şirketlerinden biri Güneş Sigorta olarak devletimizin ve halkımızın yanındayız. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri bir an önce aşmak ve halkımıza destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda Covid-19 tedavi ve fark ücretlerini özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık poliçelerimizin kapsamına aldık. Sağlık Bakanlığımızın pandemi hastanesi olarak ilan ettiği tüm özel hastanelerde tedavi ve fark ücretleri poliçe mevcut şartları ve limitleri dahilinde karşılanacaktır. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum.” dedi.