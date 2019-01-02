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Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!

02.01.2019 - 11:41 | Güncelleme:

Beşiktaş'ta Quaresma dahil 6 isim kamp kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Şenol Güneş ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli hocanın kararları doğrultusunda 6 futbolcunun Antalya kampına götürülmemesini de onayladı!

  • 1 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    DHA'nın haberine göre tecrübeli çalıştırıcının 6 ismi kesin olarak almayacağı belirtildi.

  • 2 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Güneş ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli hocanın kararları doğrultusunda 6 futbolcunun Antalya kampına götürülmemesini de onayladı.

  • 3 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Şenol Güneş kamp öncesi yönetim ile yaptığı toplantıda satış listesinde olan ve transfer görüşmelerinde bulunacak hiçbir futbolcunun kampta olmamasını isteyince yönetimin satış listesine koyduğu isimler kampa dahil edilmedi. 

  • 4 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Bu futbolcuların arasında Ricardo Quaresma ve Tolgay Arslan'ın da olması dikkat çekiyor. 

  • 5 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    5 aylık alacağını tahsil edemediği için kulübe ihtar çeken Ricardo Quaresma, yeni yapılanma doğrultusunda satış listesine konularak kamp kadrosundan çıkarıldı. 

  • 6 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Uzun bir süredir kadro dışı olan fakat yönetim tarafından affedilen Tolgay Arslan da teknik direktör Şenol Güneş tarafından kamp kadrosuna dahil edilmedi. 

  • 7 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Tolgay Arslan'ın affedilmesine rağmen bazı kulüplerle temas halinde olması ve kendisi ile ilgilenen kulüplerinin ciddi girişimlerde bulunmasından dolayı satış süreci sonuçlanıncaya kadar takıma alınmayacağı öğrenildi. 

  • 8 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Güneş'in kamp kadrosuna dahil etmeyeceği diğer isimler ise Tolga Zengin, Cyle Larin, Vagner Love ve Gökhan Töre...

  • 9 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Güneş'in Enzo Roco'ya da kulüp bulması halinde "Gitsin" talimatı verdiği öğrenildi.

  • 10 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Bu futbolculardan Vagner Love ülkesinden birkaç kulüple görüşmelerini sürdürüyor.

  • 11 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Brezilyalı oyuncunun, alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini reddetmesi ve tüm ücreti istemesi yönetimin önünü tıkarken bu konuda kesinlikle taviz verilmeyeceği bildirildi.

  • 12 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Büyük umutlarla alınan Cyle Larin ise kesin olarak gözden çıkarıldı.

  • 13 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Şenol Güneş'in Kanadalı oyuncudan hiçbir beklentisinin kalmadığını ve imkan oluşursa satılmasını ya da takasta kullanılmasını istediği öğrenildi.

  • 14 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Gökhan Töre de aynı şekilde ya takasta kullanılacak ya da karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmesi beklenen isimlerden.

  • 15 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Tolga Zengin'in ise eski kulübü Trabzonspor başta olmak üzere birkaç Anadolu ekibi ile temasta olduğu öğrenildi.

  • 16 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Tecrübeli çalıştırıcının transferlerin de bir an önce bitirilmesini istediği bildirildi.

  • 17 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Burak Yılmaz konusunda kesin olarak işi bitiren Beşiktaş, oyuncunun Trabzonsporla olan sürecini sonlandırmasını bekliyor.

  • 18 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Birkaç gün içinde Burak'la ilgili KAP açıklaması gelecek.

  • 19 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Kaleci konusunda alternatif arayan Siyah-Beyazlılar'ın listesinde başı çeken isim eski oyuncusu Fabri.

  • 20 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Fulham'a sezon başında 6 milyon Euro bonservisle transfer olsa da aylardır kadroya bile alınmayan İspanyol eldivenin durumu yakından takip ediliyor.

  • 21 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Beşiktaşlı yetkililer, İngiliz ekibini kiralamak için ikna etmeye çalışıyor.

  • 22 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Stoperde ise Porto'dan Chancel Mbemba ile anlaşmaya vardığı belirtilen Siyah-Beyazlılar'ın bir diğer hedefi ise eski stoperi Dusko Tosic...

  • 23 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Domagoj Vida'nın satılacağına dair söylentiler her geçen gün artarken, Premier Lig kulüplerinin radarında olan Hırvat yıldızın gitmesi halinde Tosic kiralanacak.

  • 24 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    West Ham United'ın peşinde olduğu Gary Medel için ise var olan teklifin yükselmesi bekleniyor.

  • 25 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    İngiliz ekibinin Şilili oyuncu için 8 milyon Euro'ya kadar çıktığı konuşulurken Beşiktaş'ın beklentisi en az 10 milyon Euro...

  • 26 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Kartal'ın gündeminde olduğu iddia edilen Mustafa Akbaş konusu ise belirsizliğini koruyor.

  • 27 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Trabzonspor'dan ayrılan Akbaş'ın arkadaşının yaptığı paylaşım, Beşiktaş'a transferinin bittiği şeklinde yorumlanmıştı.

  • 28 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Kulüpten konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken taraftarlar bu duruma sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

  • 29 Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!
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    Mustafa Akbaş konusunda neler yaşanacağı da merakla bekleniyor.

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