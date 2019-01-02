Beşiktaş'ta deprem! 6 isim kadro dışı!

DHA'nın haberine göre tecrübeli çalıştırıcının 6 ismi kesin olarak almayacağı belirtildi.
Güneş ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli hocanın kararları doğrultusunda 6 futbolcunun Antalya kampına götürülmemesini de onayladı.
Şenol Güneş kamp öncesi yönetim ile yaptığı toplantıda satış listesinde olan ve transfer görüşmelerinde bulunacak hiçbir futbolcunun kampta olmamasını isteyince yönetimin satış listesine koyduğu isimler kampa dahil edilmedi.
Bu futbolcuların arasında Ricardo Quaresma ve Tolgay Arslan'ın da olması dikkat çekiyor.
5 aylık alacağını tahsil edemediği için kulübe ihtar çeken Ricardo Quaresma, yeni yapılanma doğrultusunda satış listesine konularak kamp kadrosundan çıkarıldı.
Uzun bir süredir kadro dışı olan fakat yönetim tarafından affedilen Tolgay Arslan da teknik direktör Şenol Güneş tarafından kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Tolgay Arslan'ın affedilmesine rağmen bazı kulüplerle temas halinde olması ve kendisi ile ilgilenen kulüplerinin ciddi girişimlerde bulunmasından dolayı satış süreci sonuçlanıncaya kadar takıma alınmayacağı öğrenildi.
Güneş'in kamp kadrosuna dahil etmeyeceği diğer isimler ise Tolga Zengin, Cyle Larin, Vagner Love ve Gökhan Töre...
Güneş'in Enzo Roco'ya da kulüp bulması halinde "Gitsin" talimatı verdiği öğrenildi.
Bu futbolculardan Vagner Love ülkesinden birkaç kulüple görüşmelerini sürdürüyor.
Brezilyalı oyuncunun, alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini reddetmesi ve tüm ücreti istemesi yönetimin önünü tıkarken bu konuda kesinlikle taviz verilmeyeceği bildirildi.
Büyük umutlarla alınan Cyle Larin ise kesin olarak gözden çıkarıldı.
Şenol Güneş'in Kanadalı oyuncudan hiçbir beklentisinin kalmadığını ve imkan oluşursa satılmasını ya da takasta kullanılmasını istediği öğrenildi.
Gökhan Töre de aynı şekilde ya takasta kullanılacak ya da karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmesi beklenen isimlerden.
Tolga Zengin'in ise eski kulübü Trabzonspor başta olmak üzere birkaç Anadolu ekibi ile temasta olduğu öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcının transferlerin de bir an önce bitirilmesini istediği bildirildi.
Burak Yılmaz konusunda kesin olarak işi bitiren Beşiktaş, oyuncunun Trabzonsporla olan sürecini sonlandırmasını bekliyor.
Birkaç gün içinde Burak'la ilgili KAP açıklaması gelecek.
Kaleci konusunda alternatif arayan Siyah-Beyazlılar'ın listesinde başı çeken isim eski oyuncusu Fabri.
Fulham'a sezon başında 6 milyon Euro bonservisle transfer olsa da aylardır kadroya bile alınmayan İspanyol eldivenin durumu yakından takip ediliyor.
Beşiktaşlı yetkililer, İngiliz ekibini kiralamak için ikna etmeye çalışıyor.
Stoperde ise Porto'dan Chancel Mbemba ile anlaşmaya vardığı belirtilen Siyah-Beyazlılar'ın bir diğer hedefi ise eski stoperi Dusko Tosic...
Domagoj Vida'nın satılacağına dair söylentiler her geçen gün artarken, Premier Lig kulüplerinin radarında olan Hırvat yıldızın gitmesi halinde Tosic kiralanacak.
West Ham United'ın peşinde olduğu Gary Medel için ise var olan teklifin yükselmesi bekleniyor.
İngiliz ekibinin Şilili oyuncu için 8 milyon Euro'ya kadar çıktığı konuşulurken Beşiktaş'ın beklentisi en az 10 milyon Euro...
Kartal'ın gündeminde olduğu iddia edilen Mustafa Akbaş konusu ise belirsizliğini koruyor.
Trabzonspor'dan ayrılan Akbaş'ın arkadaşının yaptığı paylaşım, Beşiktaş'a transferinin bittiği şeklinde yorumlanmıştı.
Kulüpten konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken taraftarlar bu duruma sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
Mustafa Akbaş konusunda neler yaşanacağı da merakla bekleniyor.
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