Güneşin elektrik kurulu gücü içindeki payı yüzde 21,3’e çıktı

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, 2026’nın Nisan ayında da yükselişini sürdürerek 125 bin 410 megavata yükseldi.

YENİLENEBİLİRİN PAYI YÜZDE 62,5

Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5’ine karşılık gelen 78 bin 377 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,7 oldu.

Nisan ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 26 bin 769 megavat ile güneşin payı yüzde 21,3’e çıktı. 15 bin 75 megavata ulaşan rüzgârın payı da yüzde 12 olarak kayıtlara geçti. Güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı ise Nisan’da yüzde 33,3’lük pay ile 41 bin 844 megavata yükselmiş oldu. Böylece toplam kurulu gücün 3’te 1’i sadece rüzgâr ve güneşten oluştu.

"YATIRIMLAR DEVAM EDECEK" MESAJI

Verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik kurulu gücünün artmaya devam ettiğini belirterek, "2035 Net Sıfır Emisyon hedefimize önemli bir katkı sağlayan yenilenebilir enerji, kurulu gücümüz içerisinde giderek daha fazla yer ediniyor. Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. 2024 yılında devreye aldığımız rüzgâr ve güneş santralleri ile bir rekor kırmıştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştireceğimiz 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni ile inşallah bu alanda yeni bir rekora daha imza atacağız" dedi.

2026 Nisan ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı ise şöyle:

KAYNAK KURULU GÜÇ (MW) PAY (%) Hidroelektrik 32.338 25,8 Güneş 26.769 21,3 Doğalgaz 25.013 20 Rüzgâr 15.075 12 Yerli Kömür 11.565 9,2 İthal Kömür 10.456 8,3 Biyokütle 2.396 1,9 Jeotermal 1.798 1,4 TOPLAM 125.410 %100

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.