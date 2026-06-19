Güney Kore'yi 1-0 yenen Meksika üst tura yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, A Grubu ikinci maçında Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek turnuvada son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu
Giriş: 19 Haziran 2026 - 07:11 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden Meksika, A Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Guadalajara şehrinde bulunan Akron Stadyumu'nda oynanan maçı Uruguaylı hakem Gustavo Tejera yönetti.
Gruptaki ilk maçlarını kazanan iki takımın liderlik için sahaya çıktığı maçı Meksika 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi takımın golü 50. dakikada Luis Romo'dan geldi.
İkinci maçını da kazanan Meksika, Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.
*Haberin fotoğrafı X'ten alınmıştır.
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